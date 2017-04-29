مستوطنون يهود يؤدون شعائر تلمودية في باحة /باب العامود/ في القدس .

القدس المحتلة 29 أبريل 2017 (وال) - قامت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم السبت بآداء شعائر تلمودية استفزازية عند باحة باب العامود /أحد أشهر أبواب القدس القديمة/ وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي. وذكر شهود عيان أن "جيش الاحتلال أعلن عن اتخاذه اجراءات مشددة منذ منتصف الليلة الماضية في مختلف أنحاء القدس المحتلة تزامنا مع اغلاق الضفة وقطاع غزة بذريعة الاعياد اليهودية" مشيرين إلى أنه من المتوقع تصاعد "عربدات" المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال توجهها الى باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى). وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أعلنت الليلة الماضية فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يوم الثلاثاء المقبل.