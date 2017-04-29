قادة الإتحاد الأوروبي يصادقون على المبادئ التوجيهية الكبرى للمفاوضات مع بريطانيا بخصوص خروجها من الاتحاد.

بروكسل 29 أبريل 2017 (وال)- صادق قادة الاتحاد الأوروبي ال 27 خلال قمة استثنائية لمجلس أوروبا احتضنتها بروكسل اليوم السبت بالإجماع على المبادئ التوجيهية الكبرى للمفاوضات مع بريطانيا بخصوص خروجها من الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت مصادر إعلامية. ومن المقرر أن تتركز هذه المفاوضات مع لندن وفق هذه الاستراتيجية على ثلاثة مواضيع وهي الولوج إلى السوق الداخلية ومصير المواطنين الأوروبيين والتكلفة التي على بريطانيا أدائها مقابل انسحابها من الاتحاد. وكان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك قد أكد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتير بعيد افتتاح هذه القمة أنه "تم تبني المبادئ التوجيهية للمفاوضات بالاجماع " مضيفا أن " التفويض الحازم والمنصف لاعضاء الاتحاد ال27 حول مفاوضات بريكست جاهز". وكان قد شدد عند وصوله الى القمة على ضرورة "البقاء متحدين" طوال مسار المفاوضات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي يفترض ان تستمر سنتين. ويظهر الأوروبيون وحدة صفهم بعد تحذير وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إذ نددت ب"أوهام" بعض المسؤولين البريطانيين مما أثار توترا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أبدت من لندن مخاوف من أن "يتكتل" باقي الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا. وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحها ل"توجيهات" مفاوضات مفصلة أكثر على أن تقرها الدول ال27 في 22 ماي المقبل. ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 يونيو بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.