الأمم المتحدة تعتمد خطة إغاثة عاجلة لدول الساحل الإفريقي لمواجهة المجاعة بقيمة 66ر2 مليار دولار .

نيويورك (الامم المتحدة) 29 أبريل 2017 (وال) - اعتمدت الأمم المتحدة وشركاؤها غير الحكوميين من وكالات الاغاثة الدولية خطة لجمع تمويل قيمته 66ر2 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لثماني دول بمنطقة الساحل الافريقية لإنقاذ سكانها من الهلاك جوعا. ويمثل ذلك الحد الادنى المطلوب للإبقاء على حياة الملايين من سكان تلك الدول حيث قدرت الأمم المتحدة جملة احتياجات منطقة الساحل للعام 2017 بنحو 22 مليار دولار أمريكي لكي تعود الى الوضع الامثل غذائيا وانسانيا. وتتوقع الأمم المتحدة أن تظل منطقة الساحل الافريقية في أزمة غذائية وانسانية خانقة على مدار العام 2017 وحتى نهايته ويرى المنسق العام لأنشطة الاغاثة الانسانية في الأمم المتحدة توبى لانزر أن 15 مليونا على الاقل من سكان دول الساحل الافريقية يعانون شبح المجاعة. وتضم أكثر دول هذا الاقليم تضررا كلا من تشاد ومالي والنيجر والكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال. وتعمل الأمم المتحدة على اعادة بناء احتياطيات تلك الدول من المواد الغذائية الاساسية كما تعمل على اعادة 9ر4 مليون من سكان الدول الثماني نزحوا بالفعل عن قراهم لضيق العيش وهربا من الجفاف القاتل. وتشير تقارير الأمم المتحدة الى أن 11 مليونا من سكان الدول المطلة على حوض التشاد يحتاجون الى الاغاثة العاجلة منذ العام 2016 وأن نصف مليون على الاقل منهم بدأت أعراض سوء التغذية في الظهور عليهم وبخاصة في مالي التي تشهد توترات سياسية واقتصادية.