أفغانستان: وصول 30 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية إلى قاعدة عسكرية بولاية هلمند الأفغانية .

كابول 29 أبريل 2017 (وال)- وصل 30 عنصرا من عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) اليوم السبت إلى قاعدة عسكرية في ولاية "هلمند" التي تسيطر حركة "طالبان" على قسم منها بجنوب أفغانستان, وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأمريكية منها عام 2014. وذكر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان شارك في حفل أقيم بمناسبة عودة قوة النخبة هذه التي يتوقع وصول 300 من عناصرها خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الحلف إلى أن عناصر المارينز ال 30 سيواصلون الانتشار في وقت تنفيذ حركة طالبان "هجومها الربيعي" السنوي, متوعدة باستهداف القوات الأجنبية.