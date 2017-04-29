مصرع عنصرين من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في غارة أمريكية بمحافظة "شبوة" اليمنية .

عدن 29 أبريل 2017 (وال)- لقي عنصران من تنظيم "القاعدة" الإرهابي مصرعهما اليوم السبت في غارة جوية شنتها طائرة أمريكية من دون طيار في محافظة شبوة اليمنية. وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب في اليمن "بأن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة يستقلها عنصران من تنظيم القاعدة بمنطقة لماطر بمحافظة شبوة دون الكشف عن هويتهم". من ناحية أخرى, أفادت مصادر يمنية باستهداف غارات أخرى قيادات في محافظة البيضاء, مما أسفر عن مقتل 6 من عناصر التنظيم.