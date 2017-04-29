أكثر من عشرة زلازل متوسطة القوة تضرب الساحل شيلي.السبت ، 29-04-2017 - 16:44:00

سانتياغو 29 ابريل 2017 (وال) - هزت أكثر من عشرة زلازل متوسطة القوة الساحل شيلي في غضون أكثر من ساعتين كان أكثرهم قوة قد سجل 5.9 درجة على مقياس ريشتر. وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن "الهزات المستمرة دفعت بعض المدن إلى تعليق الدراسة ومنح العمال عطلة ظهر اليوم". وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأقوى ضرب في 12.30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 5.9 وكان مركزه على بعد نحو 26 ميلا جنوب غرب فالبارايسو ونحو 65 ميلا غرب العاصمة سانتياغو. وأشارت إلي أنه اعقب ذلك الزلزال 15 هزة تراوحت قوتها من 3.8 إلى 5.7 درجة في غضون نحو ساعتين ومركزها في نفس المنطقة. وكان زلزال قوته 6.9 درجة على مقياس ريشتر قد ضرب نفس المنطقة الاثنين الماضي.

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