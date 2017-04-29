انعقاد ملتقى حول الازمة المالية التي تعاني منها ليبيا اليوم في طرابلس برعاية مجلس النواب .

طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- عقد صباح اليوم السبت بطرابلس ملتقى حول \

الازمة المالية تحت شعار \\\" الأزمة .. الأسباب والتداعيات وسبل العلاج \\\" \

برعاية مجلس النواب .\

وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى ، أعضاء من مجلس النواب ومن المجلس الاعلى للدولة ولجنة المالية \

والتخطيط بمجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\"فائز \

السراج\\\" ، ورئيس ديوان المحاسبة \\\" خالد شكشك\\\" ، ورئيس هيئة الرقابة \

الادارية \\\" نصر علي نصر\\\" .\

وشارك في الملتقى عدد من المسؤولين والمختضين بوزارات المالية \

والتخطيط والاقتصاد بحكومة الوفاق والقطاع المصرفي والأجهزة الرقابية ، \

ومجلس التخطيط الوطني،ومجلس التطوير الاقتصادي الى جانب الخبراء \

والمختصين الماليين والاقتصاديين.\

وركز المشاركون في مداخلاتهم خلال الملتقى على الاثار السلبية \

الناتجة عن نقص السيولة المالية وانخفاض قيمة الدينار الليبي واثره على \

الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطن ، وايجاد آليات وخطوات عملية \

لحل الازمة باعادة النظر في السياسات والقرارات لمعالجة الوضع الاقتصادي \

في البلاد .\

واكدوا ان الأزمة المالية التي تشهدها ليبيا حالياً قد تفاقمت بشكل \

كبير، وطال مداها، وتعددت بواعثها واستفحلت تداعياتها مما أثرت سلبا على \

كافة مناحي الحياة وعلى معيشة المواطن وزادت من معاناته ، وأسهمت بصورة \

مباشرة في تعثر حركة الاقتصاد الوطني . \

كما شددوا على ضرورة البحث عن سُبل وآليات لمعالجة أسباب تلك الأزمة \

والعمل على الحدّ من تداعياتها الحالية والمستقبلية، بشكل مهني وبمنهجية \

عملية جادة ، وفي أجواء من التوافق حول أهمية إيجاد حلول لتلك القضية، \

وبعيداً عن الخوض في تعقيدات المشهد السياسي القائم وتجاذباته. \

ودعا المشاركون في مداخلاتهم الى ضرورة معالجة اسباب الأزمة والتعامل \

معها بايجاد الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد \

وذلك بانهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وفقا للاتفاق السياسي بهدف \

الخروج بتوصيات وخطوات عملية لحل الأزمة ومتابعتها .\

..(وال)..