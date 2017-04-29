انعقاد ملتقى حول الازمة المالية التي تعاني منها ليبيا اليوم في طرابلس برعاية مجلس النواب .
السبت ، 29- 04- 2017 - 16:11:00
طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- عقد صباح اليوم السبت بطرابلس ملتقى حول \\nالازمة المالية تحت شعار \\\" الأزمة .. الأسباب والتداعيات وسبل العلاج \\\" \\nبرعاية مجلس النواب .\\n وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى ، أعضاء من مجلس النواب ومن المجلس الاعلى للدولة ولجنة المالية \\nوالتخطيط بمجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\"فائز \\nالسراج\\\" ، ورئيس ديوان المحاسبة \\\" خالد شكشك\\\" ، ورئيس هيئة الرقابة \\nالادارية \\\" نصر علي نصر\\\" .\\n وشارك في الملتقى عدد من المسؤولين والمختضين بوزارات المالية \\nوالتخطيط والاقتصاد بحكومة الوفاق والقطاع المصرفي والأجهزة الرقابية ، \\nومجلس التخطيط الوطني،ومجلس التطوير الاقتصادي الى جانب الخبراء \\nوالمختصين الماليين والاقتصاديين.\\n وركز المشاركون في مداخلاتهم خلال الملتقى على الاثار السلبية \\nالناتجة عن نقص السيولة المالية وانخفاض قيمة الدينار الليبي واثره على \\nالاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطن ، وايجاد آليات وخطوات عملية \\nلحل الازمة باعادة النظر في السياسات والقرارات لمعالجة الوضع الاقتصادي \\nفي البلاد .\\n واكدوا ان الأزمة المالية التي تشهدها ليبيا حالياً قد تفاقمت بشكل \\nكبير، وطال مداها، وتعددت بواعثها واستفحلت تداعياتها مما أثرت سلبا على \\nكافة مناحي الحياة وعلى معيشة المواطن وزادت من معاناته ، وأسهمت بصورة \\nمباشرة في تعثر حركة الاقتصاد الوطني . \\n كما شددوا على ضرورة البحث عن سُبل وآليات لمعالجة أسباب تلك الأزمة \\nوالعمل على الحدّ من تداعياتها الحالية والمستقبلية، بشكل مهني وبمنهجية \\nعملية جادة ، وفي أجواء من التوافق حول أهمية إيجاد حلول لتلك القضية، \\nوبعيداً عن الخوض في تعقيدات المشهد السياسي القائم وتجاذباته. \\n ودعا المشاركون في مداخلاتهم الى ضرورة معالجة اسباب الأزمة والتعامل \\nمعها بايجاد الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد \\nوذلك بانهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وفقا للاتفاق السياسي بهدف \\nالخروج بتوصيات وخطوات عملية لحل الأزمة ومتابعتها .\\n..(وال)..