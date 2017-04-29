شركةُ المدار الجديد تطلقُ خدمة جديدة " الفوترة اكسترا " .

بنغازي 29 أبريل 2017 (وال )- أعلنت شركة المدار الجديد للهاتف المحمول عن إطلاق خدمة جديدة " الفوترة اكسترا " لمشتركي الشركة . وذكرت الشركة أن الخدمة الجديدة التي أطلقت الخميس الماضى تتمثل في " باقة فوترة جديدة "، مع ميزة الاتصال والتجوال العالمي. وأضافت الشركة ، أن الباقة الجديدة تقدر قيمتها بـ" 500 " دينار ليبي، وهي لفترة محدودة فقط ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية الدفع تتم عن طريق الصكوك المصدقة ، وذلك عبر مراكز الخدمات . وأشارت الشركة إلى أنه يمكن سداد الفواتير عبر مراكز الخدمات أو الوكلاء المعتمدين من قبل الشركة أو عبر الشحن الإلكتروني، موضحة أن خدمة التجوال العالمي والمكالمات الدولية تتم دون أي رسوم أو اشتراك . ( وال - بنغازى )