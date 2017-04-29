مكتب الاعلام بوزارة التعليم يعلن أن يوم غد اجازة في جميع المؤسسات التعليمية .

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طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - أعلن مكتب الاعلام بوزارة التعليم \

في حكومة الوفاق الوطني أن يوم غدًا عطلة في جميع المؤسسات التعليمية \

والجهات التابعة استنادا على قرار المجلس الرئاسي رقم ( 396 ) لسنة 2017 \

باعتبار يوم غدا إجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوية وكذلك الاثنين عطلة\

رسمية في المؤسسات التعليمية والجهات التابعة بمناسبة عيد العمال .\

وقدم مكتب الإعلام بوزارة التعليم على صفحته الوزارة الرسمية اعتذاره\

لكافة عناصر المنظومة التعليمية من أولياء أمور ومديري مدارس ومعلمين \

ومعلمات وإداريين وطلبه عما بدر منه بشأن اللبس الذي حدث في اعتبار يوم \

الأحد دوام عادي.\

وجدد مكتب الإعلام حثه لكافة التلاميذ والطلاب على الاستفادة من \

الوقت والإهتمام بالمذاكرة والجد والاجتهاد ومراجعة الدروس اولا بأول.\

( وال )