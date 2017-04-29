مكتب الاعلام بوزارة التعليم يعلن أن يوم غد اجازة في جميع المؤسسات التعليمية .
السبت ، 29- 04- 2017 - 14:40:00
\\n طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - أعلن مكتب الاعلام بوزارة التعليم \\nفي حكومة الوفاق الوطني أن يوم غدًا عطلة في جميع المؤسسات التعليمية \\nوالجهات التابعة استنادا على قرار المجلس الرئاسي رقم ( 396 ) لسنة 2017 \\nباعتبار يوم غدا إجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوية وكذلك الاثنين عطلة\\nرسمية في المؤسسات التعليمية والجهات التابعة بمناسبة عيد العمال .\\n وقدم مكتب الإعلام بوزارة التعليم على صفحته الوزارة الرسمية اعتذاره\\nلكافة عناصر المنظومة التعليمية من أولياء أمور ومديري مدارس ومعلمين \\nومعلمات وإداريين وطلبه عما بدر منه بشأن اللبس الذي حدث في اعتبار يوم \\nالأحد دوام عادي.\\n وجدد مكتب الإعلام حثه لكافة التلاميذ والطلاب على الاستفادة من \\nالوقت والإهتمام بالمذاكرة والجد والاجتهاد ومراجعة الدروس اولا بأول.\\n ( وال )