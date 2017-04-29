اختتام دورة تَدريبية حول حقوق المَرأة بمدينة بَنغازي .

بنغازي 29 أبريل 2017(وال) - اختتمت بمقر منظمة " حقوقيين بلا قيود " بمدينة بنغازى دورة تدريبية حول حقوق المرأة في ظل سيادة القانون . وأفادت المدربة في مجال حقوق الإنسان" فردوس الكوافي" ، إن الدورة التي أختتمت يوم الخميس الماضى واستغرقت يومين استهدفت ما يقارب عن 15 سيدة من مختلف القطاعات الحقوقية والسياسية والتربوية، إضافة إلى سيدات الأعمال والإعلاميات. وأوضحت " الكوافي " أن من خلال هذه الدورة جرى توجيه خطاب توعوي للنساء من أجل معرفة حقوقهن، مؤكدة أن القانون الليبي يعتبر من أحسن القوانين التي حافظت على حقوق المرأة . وأضافت أن الدورة سعت إلى توعية النساء بحقوقهن من أجل المطالبة بها. ( وال - بنغازى )