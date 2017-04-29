اختتام دورة إعداد معلمات الفئات الخاصة .

طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - اختتم أمس الاول الأسبوع الثالث عشر والرابع عشر من مشروع (إعداد معلمات الفئات الخاصة) الذي ينظمه المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع منظمة قدراتي دارة الموارد البشرية تحت شعار (أنا قادر ..أن أتعلم في بيتي ومدرستي ومجتمعي) تحت إشراف المدربة (أ.حنان الكادوشي ) . وتناول الأسبوعين الآخيرين من المرحلة الأولى بعدة دورات تدريبية خصصت لتنمية المهارات الشخصية وتضمنت ( إدراة الوقت - ركائز الذات -آليات التعامل مع الآخرين - الاتصال و التواصل الفعال - الإدارة والقيادة - إدارة فريق العمل - الفوتوشوب - إدارة المشاريع ) تخللها عديد العروض المرئية والتوضيحية والمشاركات العملية للمتدربات بقيادة كل من المدربين ( رشيد الميهوب - فتحي الترهوني - بهاءجابه - عامر شادي - رياض خليل ) حيث استفادت من هذه الدورات أكثر من 42 معلمة في كل دوراته علي مدى 15 اسبوع بواقع 289 ساعة تدريبية وعملية . وستُمنح المتدربات المشاركات به شهائد المشاركة . ( وال