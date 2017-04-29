رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيطالي .

طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فايز السراج " اتصالاً هاتفياً من السيد " انجيلينو ألفانو" وزير الخارجية الإيطالي جدد خلاله موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني .. مؤكداً على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية. وقال الوزير الإيطالي خلال المكالمة إن إيطاليا لن تسمح مرة أخرى أن تجنح ليبيا للفوضى وإلى تداعيات من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الأوضاع . وعبر السيد " الفانو " عن ارتياح إيطاليا للأجواء التي سادت اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب السيد " عقيلة صالح " برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد " عبد الرحمن السويحلي " خلال اليومين الماضيين بروما . من جهته أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين .. معبراً عن تقدير المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها إيطاليا في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ووقوفها الدائم مع الشعب الليبي وتشجيعها على الحوار بين الفرقاء السياسيين كافة ، مؤكداً على أن حل الأزمة الراهنة في ليبيا يستدعي وقف التصعيد بإشكاله كافة والجلوس إلى طاولة الحوار. ( وال )