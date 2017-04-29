مصرع 24 شخصا إثر انهيار أرضي في قرغيزيا .

موسكو 29 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت سلطات قرغيزيا اليوم السبت أن 29 شخصا لقوا مصرعم إثر انهيار كتلة أرضية مساحتها مليون متر مكعب جنوبي البلاد. وأفادت وزارة الطوارئ القرغيزية لوسائل الإعلام بأن "انهيارا أرضيا" في بلدة أيو التابعة لمنطقة أوش الجنوبية دفن سبعة منازل مأهولة، حيث لقي 24 شخصا مصرعهم، وفقا لبيانات أولية. وقال متحدث باسم الرئاسة إن رئيس قرغيزيا ألمازبيك أتامباييف أمر بـ"اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتجاوز عواقب الانهيار ومساعدة أسر الضحايا". ومن ناحيته أبرز متحدث باسم خدمات الطوارئ أنه تم إخطار سكان 11 منزلا في أيو في مارس الماضي بضرورة مغادرة منازلهم والانتقال لمنطقة أخرى أكثر أمنا إزاء خطر وقوع انهيارات أرضية حيث وقامت أربع أسر من الـ11 بمغادرة منازلهم التي دفنت أيضا نتيجة الانهيار. ( وال )