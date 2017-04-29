السلطات الايطالية تطرد مواطنا مصريا على صلة بمنفذ هجوم برلين .

روما 29 أبريل2017 ( وال ) - طردت السلطات الإيطالية مواطنا مصريا يبلغ من العمر 43 عاما من ايطاليا قالت أنه على صلة بالتونسي أنيس عامري، منفذ الاعتداء الذي استهدف أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين خلال ديسمبر الماضي حسبما أفادت وزارة داخلية إيطاليا اليوم السبت . وقامت السلطات بترحيل المواطن المصري على متن طائرة مباشرة من روما للقاهرة بعد أن أثبتت الشرطة الإيطالية أنه المالك لخط هاتفي ظهر بين الأرقام المسجلة لدى عامري. وكان هذا الشخص الذي أدين في عدة جرائم عادية، قد تعرض للطرد من إيطاليا في أبريل 2013 لكنه عاد مرة أخرى للبلد الأوروبي بعد أن حصل من السفارة الإيطالية بمصر على تأشيرة عن طريق التزوير، بحسب ما جاء في بيان الوزارة. وبذلك، يصل عدد الأشخاص الذين طردتهم الحكومة الإيطالية من البلاد منذ يناير 2015 على صلة بالإرهاب إلى 171 شخصا اعتبرت السلطات أنهم يشكلون خطرا حقيقيا على أمن الدولة. ( وال )