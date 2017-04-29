الرئاسي يعلن أن يوم الإثنين القادم عطلة رسمية ويوم الأحد 30 أبريل إجازة على أن تخصم من الإجازة السنوية .السبت ، 29-04-2017 - 14:02:00

طرابلس 29 أبريل 2017 (وال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يوم الإثنين القادم الموافق الأول من شهر مايو الجاري عطلة رسمية ، في المؤسسات والهيئات كافة بالدولة ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال . واستثنى قرار المجلس الرئاسي رقم ( 396 ) لسنة 2017 . م المرافق والادارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة . كما قررالمجلس الرئاسي أن يكون يوم غد الأحد الموافق 30 أبريل 2017 . م . إجازة على أن تخصم من الإجازة السنوية . ( وال )

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