اختتام مهرجان بني وليد السياحي .

بني وليد 29 أبريل 2017( وال )- اختتمت الدورة الخامسة لمهرجان بني وليد السياحي التي شهدت فعالياته ومناشطه مشاركة واسعة من قبل العديد من الجهات المعنية بالسياحة على مستوى مدينة بني وليد وخارجها . ونوه مدير مكتب السياحة ببني وليد الاستاذ " عبدالله الناكوع " بالنتائج الإيجابية التي حققها المهرجان على الأصعدة كافة ، وما صاحبه من لقاءات وحوارات مثمرة أنصبت جميعها على أهمية تعزيز وترسيخ اللحمة الوطنية ودعم كل المساعى والجهود الخيرة لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والأمان بين أبناء الوطن الواحد . وأوضح " الناكوع " ان الدورة الخامسة لمهرجان بني وليد السياحي شهدت مشاركة كبيرة للعديد من الجهات المعنية بالسياحة تمثلت بتقديم عروض للفروسية الشعبية ومعرض للصناعات التقليدية ومسابقة للزى الوطني التقليدي للاطفال وزيارة لبعض معالم مدينة بني وليد السياحية . وأشار في هذا الصدد إلى مشاركة عدة جهات من داخل مدينة بني وليد وخارجها باجنحة للموروث الثقافي الليبي المتنوع . مبينا اسماء الجهات المشاركة من خارج مدينة بني وليد بأجنحة متميزة وهي منظمة بناء ليبيا ( يفرن ) ، وجمعية ميلاد جديد (طرابلس) ، وجمعية قلوب الرحمة (طرابلس) جمعية الغزايا للتنمية (الغزايا ) ، وجمعية ابناء الوادي للثراث ( قبرعون ) ، وجناح مشغل صابرين للمنسوجات (الغريفة ) ، والمنظمة الليبية لتطوير السياحي (طرابلس ) ، والمنظمة الليبية للسياحة والتطوير (الجفرة ) ، وجمعية العهد الخيرية (طرابلس ) ، وجناح مدينة تاورغاء (تاورغاء ) ، وجمعية امزاد للثراث التارقي (درج) ، وجمعية تماريس للثراث (القلعة) ، وجمعية تاويزا للثراث الثقافي (القلعة ) ، ومؤسسة الرحمة لحقوق الانسان (طرابلس ) ، وفريق الدعم النفسي (زوارة ) ، وفرقة الخمس للفنون الشعبية (الخمس) ، وجمعية الاسرة المنتجة (الحرابة ) ، ومؤسسة العمل التطوعي (جنزور) . يذكر أن مهرجان بني وليد السياحي والذي حضي بمتابعة كبيرة انطلقت فعاليات ومناشط دورته الخامسة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري وتواصلت على مدى أربعة أيام . ( وال )