تنظيم حلقة النقاش حول السياحة .السبت ، 29-04-2017 - 12:44:00

طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- يتعزم فريق العمل التطوعي بالهيأة العامة للسياحة تنظيم حلقة النقاش حول السياحة . وذكرت مصادر بفريق العمل ان حلقة النقاش سوف تركز على التعريف بأهمية السياحة ، إضافة إلى تقديم عرض عن برامج وأنشطة الهيأة في مجالات السياحة والآثار ، وسبل تطوير السياحة المحلية والحفاظ على الآثار وتنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني والتعريف بأهمية المحافظة عليها والاستفادة منها . وأهاب الفريق بالسادة الراغبين في المشاركة والحضور التواصل عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيأة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، مشيراً إلى ان حلقة النقاش ستعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني من شهر مايو القادم بقاعة الشهيد " جمال فطيس " بمقر الهيأة العامة للسياحة بمدينة طرابلس . ( وال )

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