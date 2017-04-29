تنظيم حلقة النقاش حول السياحة .

طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- يتعزم فريق العمل التطوعي بالهيأة العامة للسياحة تنظيم حلقة النقاش حول السياحة . وذكرت مصادر بفريق العمل ان حلقة النقاش سوف تركز على التعريف بأهمية السياحة ، إضافة إلى تقديم عرض عن برامج وأنشطة الهيأة في مجالات السياحة والآثار ، وسبل تطوير السياحة المحلية والحفاظ على الآثار وتنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني والتعريف بأهمية المحافظة عليها والاستفادة منها . وأهاب الفريق بالسادة الراغبين في المشاركة والحضور التواصل عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيأة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، مشيراً إلى ان حلقة النقاش ستعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني من شهر مايو القادم بقاعة الشهيد " جمال فطيس " بمقر الهيأة العامة للسياحة بمدينة طرابلس . ( وال )