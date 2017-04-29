موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 29 أبريل 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الاعلى للدولة الدكتور " عبدالرحمن السويحلي " يؤكد خلال اللقاء برئيس المجلس المحلي تاورغاء " عبد الرحمن الشكشاك " دعمه الكامل لتنفيذ الاتفاق المبرم بين لجنتي المصالحة بمصراته وتاورغاء ، لعودة النازحين ، وتكثيف جهوده لوقف الاقتتال في البلاد ، وعودة جميع النازحين وعلى رأسهم نازحوا تاورغاء ، وبنغازي ، والشقيقة ، والعوينية . = طرابلس - المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي ، وبدء تدفق أكثر من 200 الف برميل من انتاج النفط الخام بشكل فوري . = طرابلس - تقرير صادر عن جهاز ديوان المحاسبة يكشف ان العام الماضي شهد تحقيق ادنى ايرادات للدولة الليبية ، حيث لم تتجاوز قيمتها 8 مليارات و600 مليون دينار . ( وال )