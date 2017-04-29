دراسة: أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل قد لا تكون دقيقة .
السبت ، 29- 04- 2017 - 11:38:00
\nلندن 29 ايريل 2017 ( وال ) - خلصت دراسة إلى أن الكثير من اجهزة قياس \nضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع غير دقيقة .\n ويقول الباحثون إن أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لم تكن دقيقة في \nنحو 70 بالمئة من الحالات التي درسوها إذ كان الفارق بين نتائجها والمعدل\nالصحيح في نطاق 5 ملليمترات زئبقية فيما وصل الفارق في 30 بالمئة من \nالحالات إلى 10 ملليمترات زئبقية.\n وقالت جنيفر رينجروز كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من جامعة ألبرتا \nبكندا إن ارتفاع ضغط الدم \"هو السبب الأول للوفاة والعجز في العالم\".\nوأضافت في تصريح صحفي هيلث \"الإرشادات توصي بأن يعزز الأطباء اعتمادهم \nعلى نتائج الأجهزة الأوتوماتيكية والمنزلية لقياس ضغط الدم لتشخيص \nومتابعة ضغط الدم المرتفع. نحتاج إلى التأكد من أن هذه النتائج المنزلية \nدقيقة\".\n ودرست رينجروز وزملاؤها دقة أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل لدى 85 \nمريضا واختبرت الفروق بين قياس المعدل من أعلى الذراع مقارنة بالرسغ \nوالأنواع المختلفة للأجهزة.\n واختبر مراقبان كل مريض في وقت واحد وجمعا إجمالي تسعة قياسات لضغط \nالدم بالتبديل بين الجهاز الذي يستخدم في المنزل والجهاز التقليدي الذي \nيُستخدم في عيادة الطبيب.\n ويتم قياس ضغط الدم بواقع رقمين: ضغط الدم الانقباضي عندما يضخ القلب\nالدم والضغط الانبساطي عندما يرتاح القلب بين الضربات. وضغط الدم أقل من \n120 ملليمترات زئبقية انقباضي/80 ملليمترات زئبقية انبساطي يعد صحيا. \nوضغط الدم فوق 140/ 90 يعد ضغطا مرتفعا.\nوخلص الباحثون إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم التي تستخدم في المنزل كثيرا \nما تخطئ في قياس ضغط الدم الانقباضي. بالنسبة لأربعة وخمسين بالمئة من \nالمرضى اختلف القياس بواقع 5 ملليمترات زئبقية عن الجهاز التقليدي وأخطأ \nبواقع عشرة ملليمترات زئبقية لدى 20 بالمئة من المرضى وبواقع 15 \nملليمترات زئبقية لدى سبعة بالمئة من المرضى. أما بالنسبة لضغط الدم \nالانبساطي حدث ذلك بالنسبة إلى 31 بالمئة و12 بالمئة وواحد بالمئة .\n ...( وال ) ... \n \n