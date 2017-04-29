فنزويلا تبدأ أولى خطوات خروجها من منظمة الدول الأمريكية .

واشنطن 29 أبريل 2017 ( وال) - شرعت فنزويلا في اجراءات خروجها من منظمة الدول الأمريكية وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد. وسلمت كارمن لويزا فيلاسكيز سفيرة فنزويلا لدى المنظمة الإقليمية ومقرها واشنطن خطابا رسميا للأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو بشأن عملية الخروج والتي ستستغرق 24 شهرا. وفي تعليق على هذه الخطوة قال الماجرو إن "الخروج من منظمة الدول الأمريكية ليس هو الحل بالنسبة لفنزويلا". وكانت وزيرة خارجية فنزويلا دلسي رودريجيز قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي تلقيها أوامر من الرئيس نيكولاس مادورو بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية بعد أن دعت المنظمة إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث الأزمة في البلاد. يشار إلى أنه في حال انسحاب فنزويلا من منظمة الدول الأمريكية فإنها ستكون أول بلد عضو يترك المنظمة التي تضم 35 دولة منذ تأسيسها عام 1948 . ...( وال ) ...