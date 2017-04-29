الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : انخفاض ملحوظ اليوم على المناطق الساحلية للشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الدواخل والشمال الشرقي مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم ويوم الغد بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب . * رأس إجدير حتى خليج السدرة – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر اليوم على أغلب المناطق مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة وتكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى مصراتة بينما تكون جنوبية غربية صباح اليوم على سرت - ابونجيم - القريات تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (20 -27) درجة مئوية وما بين (32-37)درجة على سرت - بني وليد - مزدة - القريات وتصل إلى (40) درجة على أبونجيم وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق . * بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على مناطق الخليج وبنغازي وتشمل يوم الغد جالو والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) درجة مئوية وما بين( 38-40 ) درجة على مناطق الخليج وتسجل انخفاض تدريجي خلال اليومين القادمين . * الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غدامس ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتشمل يوم الاثنين أغلب المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة تتحول يوم الاثنين إلى شمالية شرقية ،ودرجـات الحـــرارة القصوى مابين (36-41) درجة مئوية . * الكفرة – تازربو – السرير : السماء صافية إلى قليلة السحب يوم الاثنين ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد . ( وال )