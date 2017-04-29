حلف الناتو يجدد استعداد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها .



روما 29 أبريل 2017 (وال) - جدد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي \" الناتو\" \"

يانس ستولتنبرغ \"عن استعداد الحلف لمساعدة ليبييا في بناء مؤسساتها

الامنية والعسكرية .

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن \" ستولتنبرغ \" خلال مؤتمر صحفي

مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي الخميس في روما قوله \" تحدثت مع رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" وأن فريقا من

الخبراء سيزور ليبيا خلال الفترة القادمة للبحث مع المسؤوليين الليبيين

كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية \".

ونوه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالدورالذي تقوم به إيطاليا في

سبيل حل الأزمة الليبية من خلال التقريب بين الفرقاء الليبيين بشأن تنفيذ

الاتفاق السياسي الموقِّع بالمغرب.

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