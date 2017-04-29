حلف الناتو يجدد استعداد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها .السبت ، 29-04-2017 - 10:11:00

\nروما 29 أبريل 2017 (وال) - جدد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي \" الناتو\" \" \nيانس ستولتنبرغ \"عن استعداد الحلف لمساعدة ليبييا في بناء مؤسساتها \nالامنية والعسكرية . \n ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن \" ستولتنبرغ \" خلال مؤتمر صحفي \nمشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي الخميس في روما قوله \" تحدثت مع رئيس \nالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" وأن فريقا من \nالخبراء سيزور ليبيا خلال الفترة القادمة للبحث مع المسؤوليين الليبيين \n كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية \".\n ونوه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالدورالذي تقوم به إيطاليا في\nسبيل حل الأزمة الليبية من خلال التقريب بين الفرقاء الليبيين بشأن تنفيذ\nالاتفاق السياسي الموقِّع بالمغرب. \n ...( وال ) ...

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