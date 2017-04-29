رئيس المجلس الاعلى للدولة يؤكد دعمه الكامل لتنفيذ الاتفاق المبرم بين لجنتي المصالحة بمصراته وتاورغاء ، لعودة النازحين إلى ديارهم .

طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال )- إلتقى رئيس المجلس الاعلى للدولة الدكتور " عبدالرحمن السويحلي " رئيس المجلس المحلي تاورغاء " عبد الرحمن الشكشاك " . وتناول اللقاء الذي عقد بطرابلس السبل والوسائل الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية لنازحي تاورغاء إلى حين عودتهم إلى ديارهم . وأعرب رئيس المجلس الاعلى للدولة خلال هذا اللقاء عن دعمه الكامل لتنفيذ الاتفاق المبرم بين لجنتي المصالحة بمصراته وتاورغاء ، لعودة النازحين .. مؤكداً على تكثيف جهوده لوقف الاقتتال في البلاد ، وعودة جميع النازحين وعلى رأسهم نازحوا تاورغاء ، وبنغازي ، والشقيقة ، والعوينية . من جانبه ثمن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عالياً مواقف رئيس المجلس الاعلى للدولة الداعمة للحوار ووقف نزيف الدم وحرصه على عودة النازحين جميعاً إلى ديارهم وجهوده الحثيثة لتحقيق هذه الاستحقاقات الوطنية . ( وال )