اليابان تحتج بشدة على عملة الاطلاق الفاشلة لصارخ باليستي من طرف كوريا الشمالية .

طوكيو 29 أبريل 2017 (وال) - اعربت الحكومة اليابانية عن احتجاجها "الشديد"على كوريا الشمالية التي اطلقت صاروخا باليستيا في وقت سابق اليوم السبت لكن التجربة باءت بالفشل. وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة وكبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان يوشهيدا سوغا في مؤتمر صحفي إن اليابان أصدرت "احتجاجا شديد اللهجة" ضد كوريا الشمالية على خلفية الإطلاق الصاروخي الأخير. وأفاد سوغا إن إطلاق الصاروخ يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن بلاده "لا يمكنها على الإطلاق قبول هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة". واشار إلى أن الصاروخ أطلق عند حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم السبت بتوقيت اليابان وسقط على ما يبدو داخل أراضي كوريا الشمالية . وأضاف أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على الفور بعملية الإطلاق. ويقوم آبي حاليا بزيارة إلى بريطانيا حيث أجرى محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي امس الجمعة. وكانت الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قد ذكرت ان كوريا الشمالية قامت في وقت مبكر من صباح اليوم بتجربة صاروخ باليستي لكن التجربة باءت بالفشل بحيث انفجر الصاروخ بعد ثوان من اطلاقه.