مونتي نيغرو:البرلمان يوافق على انضمام البلاد الى الناتو.

شيتينج ـ مونتي نيغروـ 29 أبريل 2017 (وال) - وافق برلمان "مونتي نيغرو" امس الجمعة بـ "شيتنيج" العاصمة التاريخية على انضمام البلاد الى حلف شمال الاطلسي "الناتو". و تامل مونتي نيغرو الان بامكانية الانضماما رسميا الى الناتو خلال قمة الحلف في مايو بـ "بروكسل" ، والى غاية ذلك الموعد فان بلدين من 28 بلد عضو هما اسبانيا وهولندا لابد ان تصادقا على وثيقة انضمام مونتي نيغرو للناتو بعد موافقة برلمانها امس الجمعة ، وبعدها سيوجه الامين العام للناتو "جانس ستولمبرغ " دعوة رسمية الى مونتي نيغرو للانضمام الى الناتو. وتظاهرنحو 200 متعاطف من الجبهة الديمقراطية اهم حزب معارض "موالي لروسيا" ضد الانضمام الى الناتو ، وصرح رئيس الوزراء السابق ليوغوسلافيا "صربيا ومونتي نيغرو" مومير بولاتوفيتش انه يشعر بـ"الحزن والاذلال" واصفا رغبة السلطة في جعل مونتي نيغروعضوة في الناتو بـ"احتيال بالقوة والكذب". و تحدث رئيس الوزراء "دوسكو ماكوفيتش" داخل البرلمان عن مزايا عضوية هذا البلد الصعير الذي يبلغ سكانه اكثر بقليل عن 600 الف نسمة في حلف شمال الاطلسي قائلا سيكون لهذه العضوية" تاثيرا ايجابيا قويا على دول البلقان الغربية". وستعزز عضوية مونتي نيغرو في حلف الاطلسي تواجد الحلف في البلقان علما بان اليونان وكرواتيا والبانيا هي من قبل دول اعضاء في الحلف .