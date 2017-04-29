المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي .

طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال )- رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي ، وبدء تدفق أكثر من 200 الف برميل من انتاج النفط الخام بشكل فوري . وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " ان اعادة فتح الحقل الذي تحقق بفضل الجهود والمساعي الخيرة والغيورة على الوطن ستسهل من رفع حالة القوة القاهرة بشكل دائم شريطة عدم الرضوخ لأى ابتزاز ودفع أى أموال لمن قاموا بعمليات الاغلاق . ( وال )