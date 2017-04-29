سيول تحذر بيونغ يانغ من "إجراءات عقابية شديدة" بعد إطلاقها مجددا صاروخا بالستيا .

سيول 29 أبريل 2017 (وال) - أدانت كوريا الجنوبية بشدة اليوم السبت إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بالستيا محذرة اياها من أنها ستواجه "إجراءات عقابية شديدة" إذا واصلت "استفزازاتها" العسكرية وعارضت نزع السلاح النووي. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية "جو جون هيوك" اليوم إن "كوريا الشمالية أجرت ثلاث مرات استفزازات صاروخية خلال أبريل الجاري" مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي. وأضافت أن "الاستفزاز الكوري الشمالي جاء بعد مرور ساعات من تحذير المجتمع الدولي خلال اجتماع بشأن الملف النووي الكوري الشمالي عقد على المستوى الوزاري في مجلس الأمن من أنه لن يتسامح مع تحديات بيونغ يانغ السافرة". وحذر الجيش الكوري الجنوبي من جانبه من "تصرفات متهورة" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا. وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا بالستيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة "بوك تشانغ" بمحافظة "بيونغ آن" الجنوبية غير أن سيول أشارت إلى أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 71 كيلومترا وطار عدة دقائق وانفجر في الجو.