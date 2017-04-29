ديوان المحاسبة : العام الماضي شهد تحقيق ادنى ايرادات للدولة الليبية .

طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال )- كشف تقرير صادر عن جهاز ديوان المحاسبة ان العام الماضي شهد تحقيق ادنى ايرادات للدولة الليبية ، حيث لم تتجاوز قيمتها 8 مليارات و600 مليون دينار . وأوضح الديوان في تقريرأعده بهذا الخصوص ان مصاريف العام الماضي ، وصلت إلى حوالي 30 مليار دينار ما ادى إلى عجز قُدر بحوالي 21 مليار دينار . وقال الديوان إن قيمة الانفاق في كميات انتاج النفط منذ بداية اقفال الموانئ والحقول النفطية عام 2013 . م ، بلغ أكثر من 107 مليارات دولار ، باجمالي كمي يقدر بمليار ونصف المليار برميل . وأشار التقرير إلى صعوبة إيفاء الدولة بكل متطلبات التنمية فى ظل فقدان إيرادات النفط نتيجة لتوترات الأوضاع التي شهدتها وتشهدها البلاد . ( وال )