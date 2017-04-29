زلزال بقوة 6.السبت ، 29-04-2017 - 09:21:00

8 درجة يضرب وسط اندونيسيا . جاكرتا 29 أبريل 2017 (وال) - ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على سلم ريشتر اليوم السبت وسط اندونيسيا وسط مخاوف من حدوث موجات مد عالي "تسونامي". وذكرت وكالة الارصاد الجوية والجيوفيزياء الاندونيسية إن زلزالا عنيفا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "سولاوسي الشمالية" الواقعة وسط الأرخبيل صباح اليوم.. محذرة من احتمال حدوث موجات "تسونامي". وأوضحت أن مركز الزلزال جاء على بعد 246 كم شمال غرب جزيرة سانجيه وعلى عمق 48 كم تحت قاع البحر. ولم ترد أنباء بعد عن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي لحقت بالمناطق التي ضربها الزلزال.

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