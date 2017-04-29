المنظمة الدولية للهجرة : عدد المهاجرين فى ليبيا وصل الى اكثر من 381 الف مهاجر.

جنيف 29 أبريل 2017 (وال) - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها, أن أعداد المهاجرين في ليبيا خلال الفترة التى ما بين ديسمبر 2016 ومارس من العام الجاري 2017 قد بلغ 381 الفا و 463 مهاجرا . وذكر تقرير للمنظمة أمس الجمعة , أن رحلة المهاجرين الأفارقة وبخاصة من السودان ونيجيريا اصبحت تكلف المهاجر مبالغ أكبر حيث قال 60 بالمئة من النيجيريين و 41 بالمئة من السودانيين من بين 1314 مهاجرا شملهم الاستقصاء بانهم يدفعون مابين الف دولار إلى خمسة الاف دولار لرحلتهم إلى ليبيا. وأضاف التقرير أن المهاجرين الموجودين فى ليبيا يشملون 38 جنسية مختلفة مشيرا إلى أن المناطق التى تستضيف اكبر الأعداد من بين هؤلاء هي مصراته 66 الفا و 660 مهاجرا ثم طرابلس 53 الفا و 755 مهاجرا وسبها 44 الفا و 750 مهاجرا. ونوه التقرير بان المهاجرين لديهم وثيقة إقامة صالحة أو تصريح عمل في أقل من 20 بالمئة من الحالات فى حين ان المهاجرين المقيمين فى ليبيا لعام أو اكثر لديهم الإمكانية للحصول على تصريح للإقامة في 17 بالمئة من الأحياء التي تم جمع معلوماتها . ...( وال ) ...