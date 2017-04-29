فصل نحو 10 آلاف موظف حكومي قدموا شهادات تعليمية مزورة في تنزانيا.

درار السلام 29 أبريل 2017(وال)- قرر الرئيس التنزاني جون ماجوفولي فصل نحو 10 آلاف موظف حكومي من وظائفهم لإقدامهم على تزويرمؤهلاتهم التعليمية وتعليق عمل 3 آلاف آخرين لحين انتهاء التحقق من شهاداتهم. وقال ماجوفولى في تصريح عبر التلفزيون الحكومي أمس الجمعة إن فرق التحقيق اكتشفت أن 9329 عاملا حكوميا قدموا مؤهلات تعليمية وهمية عندما تم تعيينهم لأول مرة فتم فصلهم من وظائفهم وأنه يتعين على هؤلاء الموظفين الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم. ووصف الرئيس التنزاني الموظفين المفصولين ب "اللصوص" مشيرا إلى أنه تم أيضا تعليق عمل نحو 3 آلاف موظف حكومي آخرين حتى يتم التحقق من شهاداتهم. وقد باشرت الجهات المختصة بتنزانيا التحقيق في الشهادات التعليمية لنحو 435 ألف موظف حكومي في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. ...( وال ) ...