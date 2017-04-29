البانيا: البرلمان ينتخب ايلير ميتا رئيسا جديد للبلاد.

تيرانا 29 أبريل 2017 ( وال) - انتخب البرلمان الألباني أمس الجمعة إيلير ميتا رئيسا جديدا للبلاد خلفا لبوجار نيشاني. وحضر جلسة التصويت 89 نائبا من أصل 140 في ظل مقاطعة نواب المعارضة. وكان ميتا (48 عاما) الذي يقود حزب "الحركة الاشتراكية للتكامل" المرشح الوحيد للمنصب وحصل على أصوات 87 نائبا وهو العدد الذي يؤهله لتولي المنصب لتجاوزه نسبة النصف زائد واحد. وتمتد فترة الرئيس الدستورية لخمس سنوات ويحق له الترشح لفترة ثانية إلا أن صلاحياته تعد رمزية إلى حد كبير. ويشغل المنصب حاليا بوجار نيشاني الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل حيث فاز بالرئاسة كسادس رئيس للبلاد في يوليوز عام 2012. ومن المقرر أن يختار البرلمان رئيسا جديدا له خلفا لميتا في جلسة لاحقة لم يحدد موعدا لها. ...( وال ) ...