مقتل اكثر من 80 مسلحا خلال عمليات عسكرية في افغانستان.

كابولد 29 أبريل 2017(وال)- لقي 84 مسلحا مصرعهم بينهم 45 من تنظيم (داعش) خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية في 18 إقليما بالبلاد وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الافغانية. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم استخدام في هذه العمليات القوات البرية والجوية في مواجهة المسلحين مشيرة الى انه من أبرز الأقاليم التي نفذت فيها هذه العمليات "أقاليم مثل باكتيا وقندوز وهلمند". ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان حركة طالبان انطلاق هجومها الربيعي الذي يستهدف القوات الأجنبية و مؤيديها في أفغانستان. وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "أوناما" ذكرت أول أمس الخميس أنها وثقت مقتل وإصابة 2181 مدنيا أفغانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. ...( وال ) ..ز