البحرية الليبية تضبط ناقلتين لتهر يب الوقود .
الجمعة ، 28- 04- 2017 - 22:18:00
زواره 28 ابريل 2017 (وال) - ضبطت دورية تابعة لحرس السواحل التابعة للبحرية الليبية ناقلتي نفط تقومان بتهريب الوقود على بعد 2 كيلو متر قبالة سيدي سعيد غرب ميناء زواره .\nوافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم ركن البحرية وكالة الانباء الليبية ان اشتباكات استمرت حوالي 3 ساعات بين المهربين وحرس السواحل بعد وصول تعزيزات للمهربين تمكنت بعدها البحرية الليبية من ضبط الناقلتين وتوجيههما الى الوجهة المحددة من قبل خفر السواحل .\n واوضح قاسم ان الناقلتين تحمل احدهما علم اوكرانيا واسمها روتا والثانية تحمل علم دولة افريقية واسمها ستارك .\n(وال)