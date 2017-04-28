البحرية الليبية تضبط ناقلتين لتهر يب الوقود .

زواره 28 ابريل 2017 (وال) - ضبطت دورية تابعة لحرس السواحل التابعة للبحرية الليبية ناقلتي نفط تقومان بتهريب الوقود على بعد 2 كيلو متر قبالة سيدي سعيد غرب ميناء زواره .

وافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم ركن البحرية وكالة الانباء الليبية ان اشتباكات استمرت حوالي 3 ساعات بين المهربين وحرس السواحل بعد وصول تعزيزات للمهربين تمكنت بعدها البحرية الليبية من ضبط الناقلتين وتوجيههما الى الوجهة المحددة من قبل خفر السواحل .

واوضح قاسم ان الناقلتين تحمل احدهما علم اوكرانيا واسمها روتا والثانية تحمل علم دولة افريقية واسمها ستارك .

(وال)