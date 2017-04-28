\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .

طرابلس 28 أبريل 2017 ( وال ) - نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" صحة مايتداول عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لأبناء رئيس الحرس الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع \" .

وأكد \" سيالة \" في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية مساء اليوم الجمعة أن مانشر لا أساس له من الصحة بالمطلق ومزور ، داعيا وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى عدم الانجرار وراء الاخبار المغلوطة والمزوة ونشرها ، مطالبا بتحري المصداقة والتأكد من مصادرها قبل نشرها وتداولها .





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