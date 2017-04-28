إصابة امرأة بجروح اثر اطلاق النار عليها والقبض على اربعة آخرين في عملية لمكافحة الارهاب في لندن .

لندن 28 أبريل 2017 (وال)- ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة ان امراة اصيبت بجروح اثر اطلاق ضباط مكافحة الإرهاب النار عليها فيما القي القبض على أربعة آخرين في لندن في إطار عملية لمكافحة الإرهاب . وأوضحت شرطة العاصمة لندن في بيان ان "الأشخاص الأربعة ألقي القبض عليهم بتهمة ارتكاب وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية" مضيفة أن "الوقعة ليست مرتبطة بما حدث في وقت سابق حيث ألقي القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي". وذكرت الشرطة أن المرأة التي أصيبت بالرصاص حالتها خطيرة ولكنها مستقرة موضحة أنها تحت حراسة في المستشفى. ولم تكشف الشرطة عن أسماء الأشخاص الخمسة الذين قالت انهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات البريطانية .