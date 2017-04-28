الجيش النايجيري يعلن مقتل 15 مسلحا تابعا لجماعة "بوكو حرام" الأرهابية .

أبوجا 28 أبريل 2017 (وال)- أعلن الجيش النيجيري اليوم الجمعة مقتل 15 مسلحا على الأقل من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية خلال معركة مسلحة مع قوات الأمن شمال البلاد . و أوضح المتحدث باسم الجيش كينسلي صمويل في بيان أن الاشتباكات وقعت أمس الخميس بعدما شن المسلحون هجوما على قاعدة في غابة "سمبيسا" شمال البلاد مستخدمين عددا ضخما من الأسلحة تمكنت القوات من مصادرتها في النهاية . واضاف صمويل أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المسلحين دون الإشارة إلى وقوع خسائر في صفوف قوات الأمن. يذكر أن غابة "سمبيسا" شكلت معقلا للحركة المتشددة لفترة طويلة حتى أعلنت الحكومة القضاء على الجماعة العام الماضي ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تنفذ هجماتها الانتحارية بشمال نيجيريا وبمنطقة بحيرة تشاد .