ترامب يقول بأنه يفضل إتباع نهج دبلوماسي لحل قضية شبه الجزيرة الكورية .

واشنطن 28 أبريل 2017 (وال)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس انه يفضل إتباع نهج دبلوماسي لحل قضية شبه الجزيرة الكورية لكنه حذر من أن حدوث صراع كبير مع كوريا الشمالية أمر محتمل . وقال ترامب في تصريح للصحافة "إننا نود حل الأمور دبلوماسيا لكن الأمر صعب جدا" مضيفا أن "هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية". وأطلع مسؤولون كبار في إدارة ترامب يوم الأربعاء الماضي أعضاء في الكونغرس الأمريكي على سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية. وقال مسؤولون أمريكيون في بيان عقب الإحاطة إن ترامب يهدف إلى استخدام عقوبات اقتصادية وإجراءات دبلوماسية للضغط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برامجها النووية والصاروخية . وتابع البيان "إننا نشرك أعضاء مسؤولين من المجتمع الدولي لزيادة الضغط على كوريا الشمالية من أجل إقناع النظام بخفض التوتر والعودة إلى طريق الحوار". وصدر البيان بشكل مشترك من قبل وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس. واشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الاستقرار و نزع السلاح النووي بصورة سلمية في شبه الجزيرة الكورية واصفا سعي كوريا الشمالية إلى امتلاك أسلحة نووية بأنه يمثل "تهديدا أمنيا وطنيا ملحا وإحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية" مضيفا "أننا مازلنا منفتحين على المفاوضات للوصول إلى ذلك الهدف".