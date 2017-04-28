موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 28 أبريل 2017 .

م . = روما - وزير الخارجية الإيطالي " أجنيلينو الفانو " يؤكد على ان روما ستستمر في تحركاتها لتحقيق السلام في ليبيا ، وإن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية .. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها " الفانو " يوم أمس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فايز السراج " . = روما - الأمين العام لحلف شمال الاطلسي " ناتو "، يانس ستولتنبرغ يعرب مجدداً عن استعداد الحلف “ لمساعدة ليبيا ، لا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات”، معلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، ارسال فريق خبراء إلى خلال الاسابيع المقبلة لمناقشة هذه المساعدات مع السلطات الليبية . = سبها - أعيان وحكماء قبيلتى أولاد سليمان والتبو يؤكدون دعمهم الكامل لجهود ومساعي المصالحة الشاملة فى ليبيا ، وخاصة فى الجنوب ، وعلى عدم الزج باسم القبيلتين فى أى صراعات تحدث ، وعلى الإلتزام بالصلح والاتفاقية الموقعة بينهما ، وأعتبارها مرجعية للطرفين . = طرابلس - الاستعداد لـتنظيم " مهرجان طرابلس للمالوف " ، والاعلان عن موعد إنطلاق فعالياته في دورته الثانية عشرة والتي تقرر تسميتها رسمياً بدورة الشيخ الفنان " عبدالله الربع " . ( وال