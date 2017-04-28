الاستعداد لـ " مهرجان طرابلس للمالوف " .

طرابلس 28 أبريل 2017 ( وال )- أعلن عن موعد إنطلاق فعاليات " مهرجان طرابلس للمالوف " في دورته الثانية عشرة والتي تقرر تسميتها رسمياً بدورة الشيخ الفنان " عبدالله الربع " . وبحسب القرار الرسمي الصادر عن مدير المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية بالهيأة العامة للخيالة والمسرح والفنون ، فإن موعد انطلاق المهرجان سيكون يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس القادم . وسعياً من اللجنة المنظمة للمهرجان للرفع من مستوى المهرجان والإرتقاء به تم وضع برنامجاً من شأنه تحقيق هذا الهدف من خلال الإلتزام بالموعد المحدد لإنطلاق هذا الحدث الثقافي البارز على أن يكون هذا الموعد ثابتاً كل عام ، وكسرالاحتكار وتجديد الدماء ، وإشراك الشباب ومنحهم الفرص المناسبة ، ووضع الضوابط الفنية للفرق المشاركة ، وإمكانية مشاركة فرق المالوف من خارج ليبيا على هامش المهرجان . وقد عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجان عدة اجتماعات تركزت بالخصوص على البدء في التحضيرات الفعلية الخاصة بالمهرجان ووضع تصور ورؤية جديدة للمهرجان وانجاح فعالياته . يذكر أن مهرجان طرابلس للمالوف كان قد أنطلق في دورته الأولى عام 2002 تحت مسمى دورة الشيخ " محمد أبوريانه " رحمه الله ، توالت بعدها الدورات بمسميات متعددة لمشائخ فن المالوف كالشيخ محمد قنيص ، والشيخ حسن الكعامي ، والشيخ محمد الشوشان ، وأخرها كانت الدورة " 11 " العام 2013 تحت مسمى دورة الشيخ الطاهر عريبي . ( وال