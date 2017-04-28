وزير الخارجية الإيطالية : الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية .

روما 28 أبريل 2017 ( وال )- أكد وزير الخارجية الإيطالي " اجنيلينو الفانو " على ان روما ستستمر في تحركاتها لتحقيق السلام في ليبيا ، وإن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية .. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها " الفانو " يوم أمس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " . ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن " الفانو " تأكيده الدور المركزي للمجلس الرئاسي في اطار عملية تعزيز المؤسسات في ليبيا . مشيراً إلى إلتزام الحكومة الايطالية بتعزيز الاطار المؤسسي وفق الاتفاق السياسي . كما أعرب " الفانو " عن ارتياحه للاجواء الايجابية والودية ، التي سادت اجتماع روما بين رئيسي مجلس النواب " عقيلة صالح " والاعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي " . ( وال )