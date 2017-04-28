سيول تتفق مع واشنطن على نشر أسلحة استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم .

سيول 28 أبريل 2017 (وال)- اتفقت السلطات الدفاعية الكورية الجنوبية والأمريكية يوم امس الخميس على نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم لمواجهة "تهديدات" كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الجمعة ان ذلك جاء خلال الدورة الحادية عشرة لـ "حوار الدفاع المتكامل الكوري - الأمريكي " التي عقدت في واشنطن واستمرت يومين. وأوضحت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أن "الجانبين اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة مثل نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم وذلك من أجل تعزيز قدرات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لردع ومواجهة استخدام الأسلحة النووية والصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية". وقالت ان الجانب الأمريكي جدد التأكيد على تعهده بالدفاع عن كوريا الجنوبية من تهديدات جارتها الشمالية باستخدام كافة قدراته على الردع الموسع. واضافت الوزارة ان الجانبين أكدا على أن قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم " ثاد" في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية جاء من أجل الدفاع عن سلامة الشعب الكوري الجنوبي من تهديدات كوريا الشمالية وحماية القوات العسكرية للتحالف. وأوضحت أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في السياسة تجاه كوريا الشمالية من أجل دفعها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. من جهة اخرى أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية مجددا على أن الولايات المتحدة تتحمل جميع التكاليف لمنظومة " ثاد" التي يتم نشرها في كوريا الجنوبية .