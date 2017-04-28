النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 28 أبريل 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريـح شرقي إلى برانى وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على ساحل زوارة وطرابلس سرعتـها ما بيـن (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على أماكن متفرقة من الساحل . * الساحل من خليج السدرة إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شلوق إلى شرقي ، بينما تكون برانى على ساحل بنغازي والجبل الاخضر سرعتـها ما بيـن (10 - 25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50)متر ، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب الاثربة المثارة . ( وال )