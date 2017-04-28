الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 28 أبريل 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على بعض المناطق خاصة الساحلية واقصي مناطق الجنوب الشرقي . * رأس إجدير حتى خليج السدرة – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من صباح الغد مع احتمال سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 -37) درجة مئوية وتصل يوم الغد على ابوانجيم إلى (40) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الساحلية بعض مناطق دواخل وتسجل إنخفاض على أغلب المناطق ماعد ابونجيم تنخفض يوم الاحد. . * بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – الجغبوب : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الخليج ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على سهل بنغازي - والجبل الأخضر مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الاحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-29) درجة مئوية ولاتتجاوز ( 24 ) درجة مئوية على مناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد أغلب المناطق وتنخفض يوم الاحد ماعدا طبرق . * الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء يوم الاحد ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى ما بين(34-40) درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق . * الكفرة – تازربو – السرير : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السرير وتازربوا بينما تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال على الكفرة تتحول في مساء الى شمالية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-41) درجة مئوية وتسجل إنخفاض طفيف يوم السبت على أغلب المناطق . ( وال )