الأمين العام لحلف شمال الاطلسي يجدد استعداد الحلف “ لمساعدة ليبيا فيما يتعلق ببناء المؤسسات .

روما 28 أبريل2017 ( وال ) - جدد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي " ناتو "، يانس ستولتنبرغ الاعراب عن استعداد الحلف “ لمساعدة ليبيا ، لا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات”، معلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، ارسال فريق خبراء إلى خلال الاسابيع المقبلة لمناقشة هذه المساعدات مع السلطات الليبية . وقال " ستولتنبرغ "، الذي يزور روما ضمن عواصم أخرى للدول الأعضاء قبل التئام القمة الاستثنائية لشمال الاطلسي في الاسبوع الأخير من الشهر المقبل، وفقا لما نقلته عنه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ لقد تحدثت مع رئيس الوزراء " فائزالسراج " الأسبوع المنصرم ، وفريق خبراء سيكون مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية: وزارة دفاع حديثة، أركان عامة ومخابرات، " جميعها " حاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”. وأضاف أمين عام " ناتو" “ نحن ممتنون للعمل الذي تقوم به إيطاليا… حقا أنها تساعد في حل الأزمة (في ليبيا) من خلال العملية السياسية”، من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب أواخر العام 2015 م. ( وال )