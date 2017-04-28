المجر تعلن الانتهاء من تشييد جدار ثان على الحدود الصربية لصد المهاجرين .

بودايست 28 أبريل 2017 (وال)- أعلن رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" اليوم الجمعة انتهاء بلاده من تشييد جدار ثان على طول الحدود مع صربيا لصد تدفق المهاجرين . و أشار أوربان في حديث للإذاعة الرسمية المجرية أوردته قناة "روسيا اليوم" إلى أن الجدار طوله 155 كيلومترا وارتفاعه ثلاثة أمتار ويمكنه إيقاف أي حشود. و حث أوربان الاتحاد الأوروبي على تخفيف انتقاداته لتركيا في وقت يعول فيه بشدة على تعاون أنقرة معه للحد من تدفق المهاجرين. و أضاف قائلا "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ومن ثم فهي حليف لنا لذا علينا ألا نعامل تركيا وكأنها ليست حليفا كما ينبغي أن نبدي الاحترام الواجب للشعب التركي ورئيسه".