أعيان وحكماء قبيلتى أولاد سليمان والتبو يؤكدون دعمهم الكامل لجهود ومساعي المصالحة الشاملة فى ليبيا والإلتزام بالصلح والاتفاقية الموقعة بينهما .

سبها 28 أبريل2017 ( وال ) - أكد أعيان وحكماء قبيلتى أولاد سليمان والتبو دعمهم الكامل لجهود ومساعي المصالحة الشاملة فى ليبيا ، وخاصة فى الجنوب ، وعلى عدم الزج باسم القبيلتين فى أى صراعات تحدث . كما أكدوا في بيان لهم صدر يوم أمس على الإلتزام بالصلح والاتفاقية الموقعة بينهما ، وأعتبارها مرجعية للطرفين . وأوضح البيان ان الصلح والاتفاقية التى وقعت بينهما فى السابع والعشرين من شهر مارس بروما تعتبر مرجعية للطرفية لا حياد عنها . وأشار البيان إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى متابعة الخروقات التى قد تحدث ، ووضع الحلول المناسبة لها . وشدد البيان على أن الخارج على القانون من القبيلتين لا يمثل الا نفسه . ( وال - سبها )