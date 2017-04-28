الصليب الأحمر: زرنا مئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية .

رام الله 28 أبريل 2017 (وال)-اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمرامس الخميس إن مندوبين عنها زاروا لليوم الثاني على التوالي مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام . وأضافت اللجنة في بيان صحفي " لقد زار امس مندوبو اللجنة سجن "جلبوع" والتقوا بجميع المضربين عن الطعام في السجن وبهذا تكون اللجنة قد زارت المئات من المضربين عن الطعام في "نفحة" و"جلبوع" خلال اليومين الماضيين. وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزامها بمتابعة كافة المضربين عن الطعام. بدوره أعلن مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس والضفة الغربية كريستيان كاردون عن أن اللجنة ستقوم بترتيب زيارات إضافية للمضربين الاخرين خلال الأيام المقبلة. وأضاف" نحن على وعي تام بأننا حاليا نقطة الاتصال الوحيدة للمعتقلين المضربين عن الطعام مع العالم الخارجي ومن هذا المنطلق أعطيت الأولوية لتبادل الرسائل الشفهية (السلامات) بين المعتقلين وذويهم ويعمل مندوبونا بشكل مكثف ولساعات طويلة لتأمين وصول هذه الرسائل للعائلات وفي أسرع وقت ممكن". وقال كاردون" إن متابعة الإضراب عن الطعام من أهم أولوياتنا ونحن نفعل كل ما باستطاعتنا للقيام بمسؤولياتنا بحدود دورنا في مثل هذه الظروف والتطورات".