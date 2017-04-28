قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية .

رام الله 28 أبريل 2017 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر أمني قوله ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء من سكان بلدة الدوحة غرب بيت لحم بعد دهم منزل وتفتيشه كما اعتقلت رجلا آخر في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا خلال عمليات تفتيش ومداهمة طالت منزلين في قرية فحمة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزلين في القرية المذكورة وأجرت تفتيشا دقيقا بداخلهما كما استجوبت السكان وأخضعتهم لتحقيق ميداني ثم اعتقلت الشاب المذكور قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي السياق ذاته كثفت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام للمستوطنات المخلاة في محافظة جنين وزادت من تواجدها العسكري في محيطها فيما قام عشرات المستوطنين بممارسة شعائر تلمودية في بعض هذه المناطق. و في مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية من المدينة شابا يبلغ من العمر 19 عاما ونقلته إلى جهة مجهولة .