الأمين العام يعين رئيسا للجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا .

الأمم المتحدة 28 أبريل 2017 (وال)-قام الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريس امس الخميس بتعيين إدموند موليه من غواتيمالا رئيسا للجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وحسب بيان صحفي سيترأس موليه لجنة مستقلة مكونة من 3 أعضاء لقيادة آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والامم المتحدة وشكلها مجلس الأمن بموجب القرار 2235 في 2015 لتتولى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وبموجب القرار 2319 جدد مجلس الأمن تفويضه للآلية لمدة عام آخر في 17 نوفمبر 2017 حسب البيان الصحفي. وقال البيان الصحفي "يؤكد الأمين العام مجددا على دعوته كافة الأطراف في سوريا للتعاون بشكل كامل مع آلية التحقيق المشتركة والدعم المستمر من جانب الدول أعضاء مجلس الأمن وكذا كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الفعال لمهمة الالية .